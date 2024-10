Metropolitanmagazine.it - Maserati: The Brothers, cast stellare per il biopic sullo storico marchio

Leggi tutto 📰 Metropolitanmagazine.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La candidata al Golden Globe Jessica Alba è l’ultima ad entrare neldel film biografico sulle auto sportive: The. Si unisce ad Anthony Hopkins, Michele Morrone e Andy Garcia nel film sui fratelli dietro l’iconica auto italiana. Alba interpreterà il personaggio “cardine” di Sandra. Garcia interpreterà il signor Rossini. Morrone sarà il protagonista nei panni del fratello Alfieri. Hopkins interpreterà un finanziere italiano che finanzia la famiglia. Il film sarà prodotto dall’italiano Andrea Iervolino, la sua nuova società di cinema e TV chiamata The Andrea Iervolino Company, e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco (Crash). Le riprese dovrebbero iniziare alla fine del mese prossimo in Italia. Lafu fondata nel 1914 in un garage nella città di Bologna da tre fratelli: Alfieri, Ettore ed Ernesto.