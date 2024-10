Manuela Moreno single dopo la proposta di matrimonio dal compagno: “È il terzo matrimonio che annullo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Manuela Moreno ospite di Un giorno da pecora racconta che la storia con Giacomo Maiolini è finita in estate. dopo la proposta di matrimonio, "non ci siamo più trovati", ha spiegato. Questo è il terzo matrimonio che annulla: in passato un suo ex "sparì tre giorni prima delle nozze, lo aspettavo a casa per fare la prova del ricevimento". Fanpage.it - Manuela Moreno single dopo la proposta di matrimonio dal compagno: “È il terzo matrimonio che annullo” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ospite di Un giorno da pecora racconta che la storia con Giacomo Maiolini è finita in estate.ladi, "non ci siamo più trovati", ha spiegato. Questo è ilche annulla: in passato un suo ex "sparì tre giorni prima delle nozze, lo aspettavo a casa per fare la prova del ricevimento".

Il racconto della giornalista in radio: "Non ci siamo più trovati". Le parole di Manuela Moreno sulla storia con Giacomo Maiolini finita prima del matrimonio "Sono tornata single e sto da Dio": con ...

«Se mi sono sposata? No, sono tornata single e sto benissimo. L’estate del 2023 quello che oggi è il mio ex mi aveva chiesto di sposarmi, io avevo accettato convintamente ...

La giornalista del Tg2 a "Un giorno da pecora" rivela la rottura con il discografico: «Un anno fa si era inginocchiato con l'anello, avevo detto sì, ero convinta. Poi non ci siamo più trovati. Siamo ...

Manuela Moreno, giornalista Rai, racconta la sua esperienza di proposta di matrimonio e successiva liberazione da una relazione insoddisfacente, evidenziando l'importanza della crescita personale nell ...