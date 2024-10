Lanazione.it - Lo studio fiorentino Archea vince il prestigioso premio “Architect of the Year”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Al Milestone Forum 2024 di Shanghai è stato conferito all'architetto Giovanni Polazzi e alloAssociati di Firenze ildi "of the". Questo riconoscimento celebra la capacità dello, fondato da Marco Casamonti, Laura Andreini e Giovanni Polazzi, di portare avanti una visione dell'architettura che abbraccia non solo l'estetica e la tecnica, ma anche l'emozione e l'identità, contribuendo a definire nuovi standard nel mondo dell'architettura contemporanea e lasciando un'impronta duratura nei contesti urbani in cui operano.