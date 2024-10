Lapresse.it - Libri, la dedica di don Banzato ai giovani con “Un pezzo di cielo solo per te”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) “Come faccio a trovare il mio posto nel mondo?”. È una domanda che moltisi pongono, e per questo il sacerdote e autore Davideha scelto di condividere il suo personale viaggio di scoperta. In un’epoca in cui le distrazioni ci circondano e le incertezze aumentano, don Davide offre una guida sincera attraverso le pagine del suo nuovo libro “Undiper te” (Mondadori Electa Junior). Con un linguaggio accessibile e toccante, l’autore esplora dubbi ed errori, condividendo con i piùil suo percorso di smarrimento e vocazione, di umano errare e di Luce. Vuole trasmettere il messaggio più prezioso di tutti: ognuno di noi si merita di ottenere il propriodie di fare della propria vita un mosaico meraviglioso, basta ascoltarsi e imparare a far brillare i propri sogni.