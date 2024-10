La surreale multa della Russia a Google | Paghi 25 decilioni di dollari È più del Pil mondiale

La surreale multa della Russia a Google: "Paghi 2,5 decilioni di dollari". È più del Pil mondiale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mosca chiede a Big G una cifra impronunciabile con 33 zeri, più grande persino del diametro terrestre calcolato in chilometri. L'accusa? Fare disinformazione Ilgiornale.it - La surreale multa della Russia a Google: "Paghi 2,5 decilioni di dollari". È più del Pil mondiale Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Mosca chiede a Big G una cifra impronunciabile con 33 zeri, più grande persino del diametro terrestre calcolato in chilometri. L'accusa? Fare disinformazione

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Google,da record in: cifra superiore al Pil mondiale; Ladellaa Google: "Paghi 2,5 decilioni di dollari". È più del Pil mondiale; LaGoogle con una cifra superiore al Pil mondiale per i divieti di YouTube; LaGoogle con una cifra superiore al Pil mondiale per i divieti di YouTube Da Euronews IT; Google multata per 2,5 decilioni di dollari ina Google per la rimozione di alcuni canali da YouTube: cifra superiore al Pil mondiale; Approfondisci 🔍

Google, multa da record in Russia: cifra superiore al Pil mondiale

(tg24.sky.it)

Il procedimento legale, in corso da quattro anni, ha portato alla sanzione più alta mai stabilita nei confronti del colosso tecnologico: ammonta alla cifra surreale di 2,5 ... statunitensi contro la ...

La Russia multa Google con una cifra superiore al Pil mondiale per i divieti di YouTube

(msn.com)

Non bastano tutti i soldi del mondo per pagare la multa inflitta a Google: 2,5 decilioni di dollari. Il tech giant aveva bloccato i canali russi su YouTube per arginare la propaganda di Putin View on ...

La multa arriva a conclusione di una causa contro Google iniziata nel 2020 e la cifra ammonta a 2,5 decilioni di dollari

(notizie.it)

Un tribunale russo ha multato Google per la rimozione di alcuni canali televisivi nazionali dalla piattaforma YouTube. La cifra è sensazionale ed è la più alta mai stabilita nei confronti del colosso ...

Russia, multa a Google per la rimozione di alcuni canali da YouTube: cifra superiore al Pil mondiale

(notizie.it)

Un tribunale russo ha multato Google per la rimozione di alcuni canali televisivi nazionali dalla piattaforma YouTube. La cifra è sensazionale ed è la più alta mai stabilita nei confronti del colosso ...