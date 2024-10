La solidarietà al collega Vincenzo Iurillo, vittima di un’aggressione verbale in tribunale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le redazioni del Fatto e de Ilfattoquotidiano.it respingono con forza le ripetute intimidazioni ai danni del collega Vincenzo Iurillo, martedì scorso vittima di una pubblica aggressione verbale nell’aula del tribunale di Torre Annunziata da parte di un pregiudicato per concorso esterno in associazione camorristica, nel corso del processo in cui è imputato di aver stalkerizzato il nostro cronista per i suoi articoli. Queste ennesime minacce dimostrano la pericolosità di una situazione che richiede misure adeguate a sua tutela. Coraggio Vincenzo, siamo con te. L'articolo La solidarietà al collega Vincenzo Iurillo, vittima di un’aggressione verbale in tribunale proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - La solidarietà al collega Vincenzo Iurillo, vittima di un’aggressione verbale in tribunale Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le redazioni del Fatto e de Ilfattoquotidiano.it respingono con forza le ripetute intimidazioni ai danni del, martedì scorsodi una pubblica aggressionenell’aula deldi Torre Annunziata da parte di un pregiudicato per concorso esterno in associazione camorristica, nel corso del processo in cui è imputato di aver stalkerizzato il nostro cronista per i suoi articoli. Queste ennesime minacce dimostrano la pericolosità di una situazione che richiede misure adeguate a sua tutela. Coraggio, siamo con te. L'articolo Laaldiinproviene da Il Fatto Quotidiano.

