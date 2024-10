La parabola discendente ingloriosa dell’Imperatore Adriano | dai grandi palcoscenici del calcio alle favelas di Rio

Leggi tutto 📰 Dayitalianews.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A guardarlo nei video sui social, con una birra in mano, sovrappeso, a piedi scalzi e barcollante si fa davvero fatica a riconoscere in lui quell’che era considerato da tutti come un ragazzo prodigio, un calciatore destinato a diventare un campione. Poi però il ragazzo, nato e cresciuto nelle, dopo aver incantato all’Inter con il suo poderoso sinistro si è perso tra le sue debolezze. Le donne e l’alcol, ma anche l’incapacità di sostenere una fama che gli è piombata improvvisamente addosso, ricoprendolo di soldi ma anche di responsabilità che non è riuscita a reggere, sono stati la sua rovina. Negli ultimi tempi è stato al centro di molte notizie di gossip, come il divorzio dalla moglie dopo appena 24 giorni di matrimonio.