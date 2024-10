Intesa alza le stime per il 2025, utile a circa 9 miliardi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intesa Sanpaolo ha riportato un utile netto di 7,167 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024 in rialzo del 17,1% rispetto ai 6,122 miliardi di primi nove mesi del 2023. Lo riferisce il gruppo in una nota. Nel terzo trimestre del 2024 l'utile netto ammonta a 2,401 miliardi di euro rispetto ai 1,9 miliardi registrati nel terzo trimestre del 2023, mentre nel secondo trimestre del 2024 è stato si 2,465 miliardi di euro. «I risultati dei primi nove mesi del 2024 evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo di generare una solida redditività sostenibile, con un utile netto pari a 7,2 miliardi di euro e previsto a oltre 8,5 miliardi nell'intero anno tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, che contribuiscono all'utile netto del 2025 previsto a circa 9 miliardi», si legge nella nota. Liberoquotidiano.it - Intesa alza le stime per il 2025, utile a circa 9 miliardi Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Sanpaolo ha riportato unnetto di 7,167di euro nei primi nove mesi del 2024 in rialzo del 17,1% rispetto ai 6,122di primi nove mesi del 2023. Lo riferisce il gruppo in una nota. Nel terzo trimestre del 2024 l'netto ammonta a 2,401di euro rispetto ai 1,9registrati nel terzo trimestre del 2023, mentre nel secondo trimestre del 2024 è stato si 2,465di euro. «I risultati dei primi nove mesi del 2024 evidenziano la capacità di Sanpaolo di generare una solida redditività sostenibile, con unnetto pari a 7,2di euro e previsto a oltre 8,5nell'intero anno tenendo conto delle azioni gestionali del quarto trimestre per l'ulteriore rafforzamento della sostenibilità futura dei risultati del Gruppo, che contribuiscono all'netto delprevisto a», si legge nella nota.

