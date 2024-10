Inter-Napoli: trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Il ricordo degli scontri precedenti il match di Santo Stefano del 2018, in cui trovò la morte il tifoso del Varese Daniele “Dede” Belardinelli, è ancora vivido, nonostante siano passati sei anni. Inter-Napoli, per altro, è sempre stata una partita da “circoletto rosso”, data la rivalità che praticamente da sempre divide le due tifoserie. Per questo, in occasione della sfida di vertice in programma a San Siro il 10 novembre 2024, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha deciso di vietare la trasferta ai supporter partenopei provenienti dalla Campania. Le disposizioni I supporter non potranno acquistare i biglietti per il match, si legge nel provvedimento, adottato anche a seguito delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, “anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della S.C.C. Napoli”. Ilgiorno.it - Inter-Napoli: trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ottobre 2024 – Il ricordo degli scontri precedenti il match di Santo Stefano del 2018, in cui trovò la morte il tifoso del Varese Daniele “Dede” Belardinelli, è ancora vivido, nonostante siano passati sei anni., per altro, è sempre stata una partita da “circoletto rosso”, data la rivalità che praticamente da sempre divide le due tifoserie. Per questo, in occasione della sfida di vertice in programma a San Siro il 10 novembre 2024, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha deciso di vietare laai supporter partenopei provenienti dalla. Le disposizioni I supporter non potranno acquistare i biglietti per il match, si legge nel provvedimento, adottato anche a seguito delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, “anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della S.C.C.”.

