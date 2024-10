Inchiesta hacker, Gallo: “Lavoravo nei servizi con Mancini e Tavaroli” (Di giovedì 31 ottobre 2024) La “ragnatela” di Carmine Gallo dipenderebbe dall’aver fatto parte dei servizi segreti, assieme a Marco Mancini e Giuliano Tavaroli. E’ quanto afferma, intercettato dalle ambientali, l’ex super poliziotto della Equalize arrestato venerdì. E’ il 2 novembre 2023 e il 66enne riceve negli uffici di Equalize uno dei suoi migliori clienti, Lorenzo Sbraccia (indagato), che gli mostra la foto di Giuliano Tavaroli, ex responsabile della sicurezza di Pirelli e Telecom finito nello scandalo Telecom-Sismi. “Tu lo conosci?” chiede. “Eravamo amici una volta, quando lui era nell’Arma, mi ha fatto un sacco di favori quando era alla TIM”. “Pure con Mancini eravamo amici – prosegue Gallo parlando dell’ex agente segreto al centro del rapimento di Abu Omar – anche perché è tutta gente che io ho conosciuto quando eravamo ai servizi, tutti insieme eravamo”. Lapresse.it - Inchiesta hacker, Gallo: “Lavoravo nei servizi con Mancini e Tavaroli” Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La “ragnatela” di Carminedipenderebbe dall’aver fatto parte deisegreti, assieme a Marcoe Giuliano. E’ quanto afferma, intercettato dalle ambientali, l’ex super poliziotto della Equalize arrestato venerdì. E’ il 2 novembre 2023 e il 66enne riceve negli uffici di Equalize uno dei suoi migliori clienti, Lorenzo Sbraccia (indagato), che gli mostra la foto di Giuliano, ex responsabile della sicurezza di Pirelli e Telecom finito nello scandalo Telecom-Sismi. “Tu lo conosci?” chiede. “Eravamo amici una volta, quando lui era nell’Arma, mi ha fatto un sacco di favori quando era alla TIM”. “Pure coneravamo amici – prosegueparlando dell’ex agente segreto al centro del rapimento di Abu Omar – anche perché è tutta gente che io ho conosciuto quando eravamo ai, tutti insieme eravamo”.

