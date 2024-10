Il week-end al cinema: da “Longlegs” a “Berlinguer” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arriva al cinema “Berlinguer: la grande ambizione”. Il film, che approda nelle sale giovedì 31 ottobre, è diretto da Andrea Segre. Nel cast annovera Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Paolo Calabresi e Giorgio Tirabassi. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Longlegs”, per la regia di Oz Perkins, con protagonisti Nicolas Cage e Alicia Witt. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Buffalo kids”, “Terrifier 3” e “Fino alla fine”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. GIOVEDI’ 31 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) cinema CONCA VERDE a Bergamo Berlinguer: La grande ambizione” (ore 21); “Parthenope” (ore 20:30). cinema TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Vermiglio” (ore 20:45). LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo “Trifole – Le radici dimenticate” (ore 20:30). Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da “Longlegs” a “Berlinguer” Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arriva al: la grande ambizione”. Il film, che approda nelle sale giovedì 31 ottobre, è diretto da Andrea Segre. Nel cast annovera Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Paolo Calabresi e Giorgio Tirabassi. Altra novità sul grande schermo è costituita da “”, per la regia di Oz Perkins, con protagonisti Nicolas Cage e Alicia Witt. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Buffalo kids”, “Terrifier 3” e “Fino alla fine”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 31 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo: La grande ambizione” (ore 21); “Parthenope” (ore 20:30).TEATRO DEL BORGO a Bergamo “Vermiglio” (ore 20:45). LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo “Trifole – Le radici dimenticate” (ore 20:30).

