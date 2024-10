Il Modena ha perso l’abitudine a vincere (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se la testa è già a La Spezia, le riflessioni ripartono dalla Cremonese. È vero, il Modena è stato commovente, a tratti spinto da un impulso e da un orgoglio forte e dalla bravura dei suoi giocatori migliori, innegabile. D’altra parte, restano i difetti. I 18 gol subiti fanno del Modena la peggior difesa del campionato (a pari merito con il Cesena), mentre i 16 realizzati collocano i canarini tra le big, addirittura meglio dello Spezia (15) prossimo avversario sabato al Picco. L’equilibrio non c’è, affermazione tanto banale quanto vera. E dei nei di questa squadra, riconoscendo il potenziale enorme che invece ha davanti, è stato già detto. Ci soffermeremo ora su una analisi ad ampio raggio e che comprende anche il lavoro fatto da Bianco con la maggior partie di questi elementi in rosa. La tesi è: il Modena è disabituato alla vittoria. Ilrestodelcarlino.it - Il Modena ha perso l’abitudine a vincere Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Se la testa è già a La Spezia, le riflessioni ripartono dalla Cremonese. È vero, ilè stato commovente, a tratti spinto da un impulso e da un orgoglio forte e dalla bravura dei suoi giocatori migliori, innegabile. D’altra parte, restano i difetti. I 18 gol subiti fanno della peggior difesa del campionato (a pari merito con il Cesena), mentre i 16 realizzati collocano i canarini tra le big, addirittura meglio dello Spezia (15) prossimo avversario sabato al Picco. L’equilibrio non c’è, affermazione tanto banale quanto vera. E dei nei di questa squadra, riconoscendo il potenziale enorme che invece ha davanti, è stato già detto. Ci soffermeremo ora su una analisi ad ampio raggio e che comprende anche il lavoro fatto da Bianco con la maggior partie di questi elementi in rosa. La tesi è: ilè disabituato alla vittoria.

Sampdoria, un piccolo tifoso a Modena: "Il settore è chiuso, ma l'amore no"

Giovanni Zaro, difensore del Modena, ha parlato al termine del match perso al Braglia contro la Sampdoria

Catellani: "Ancora non si è visto il vero Modena. Ma ci sono segnali positivi"

Ospite della trasmissione Sport Qui, in onda su TVQui, Andrea Catellani, ds del Modena, ha parlato di vari argomenti. «Classifica? Mancano tante partite alla fine ...

Modena, tutte le volte che ha saputo ragire

L'impatto con la B è tremendo, il Modena vince solo con la Ternana nelle prime giornate (5 ko in 4 partite), perde per infortunio ... nell'emergenza, ha probabilmente bisogno di rievocare ...

Modena, domani banco di prova a Catanzaro

Il Modena ha giocato a Catanzaro in 17 occasioni, tutte in serie B: nei precedenti ci sono 6 vittorie del Catanzaro, 8 pareggi e 3 vittorie del Modena, l'ultima delle quali coincide con l'ultimo ...