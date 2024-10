Quifinanza.it - I ricavi del Gruppo Prada continuano a crescere: +18% nei primi nove mesi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Neidel 2024, ilha registrato una crescita significativa dei, che hanno raggiunto i 3,83 miliardi di euro, con un incremento del 18% a cambi costanti e del 15% a cambi correnti rispetto all’anno precedente. In un periodo di rallentamento per il settore del lusso, in cui alcuni grandi gruppi come LVMH e Kering hanno riportato flessioni,si distingue per una crescita costante e una strategia ben definita che valorizza l’identità del marchio. Il successo di Miu Miu e la strategia vincente Un elemento chiave di questa performance è stato il marchio Miu Miu, che ha visto un impressionante aumento del 97% nelle vendite retail. Questa crescita testimonia l’attrattiva di Miu Miu tra i giovani e la sua capacità di rispondere rapidamente alle tendenze, posizionandosi come un brand fresco e dinamico.