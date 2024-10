Anteprima24.it - Halloween nel centro storico: un weekend di divertimento e spettacolo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIlsi prepara a trasformarsi in un luogo incantato per ildi, con una serie di eventi che promettono di attrarre visitatori di tutte le età . I locali delhanno organizzato un ricco programma di animazione, musica e intrattenimento per festeggiare questa ricorrenza tanto attesa, creando nelle piazzette e nei vicoli un’atmosfera festosa e coinvolgente. Non mancheranno attività per i più piccoli, tra cui laboratori di trucco e giochi , rendendo l’evento accessibile a tutta la famiglia. Questopromette di essere un’occasione imperdibile per vivere la magia dinel cuore della città , unendo, musica e spirito di comunità . Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile! L'articolonel: undiproviene da Anteprima24.it.