Halloween, i Disco Magic a Borgo Ferrovia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il successo di pubblico, collezionato durante il tour estivo e autunnale, i Disco Magic, continuano la loro avventura nella provincia di Avellino, diffondendo la musica del passato che viene dal futuro, la dance music mai tramontata, quella degli anni 80 e 90. Questa sera inoccasione della Avellinotoday.it - Halloween, i Disco Magic a Borgo Ferrovia Leggi tutto 📰 Avellinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il successo di pubblico, collezionato durante il tour estivo e autunnale, i, continuano la loro avventura nella provincia di Avellino, diffondendo la musica del passato che viene dal futuro, la dance music mai tramontata, quella degli anni 80 e 90. Questa sera inoccasione della

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:al Molo 8.44 di Vado, il programma del 31 ottobre e 1 novembre; Killer Plastic BESTIARIUM: Cult OfPastrami; Gardaland, Sophie and the Giants per salutare l’estate, poi Oktoberfest e. Il programma completo;party a Gardaland; Gardaland: Il 31 ottobreParty fino a mezzanotte con The Kolors; A Gardaland il divertimento prosegue con l’Party e i The Kolors; Approfondisci 🔍

Nessun Dorma: Berlin Calling

(bresciatoday.it)

Morgen ist die Frage. Nessun Dorma, welcome back: stavolta è Berling Calling. "Dopo un lungo silenzio, torniamo in pista a dilaniarci d'amore": corroborante appuntamento ballerino, la lunga notte di ...

Pronti per Halloween. Il carnet delle feste

(msn.com)

Halloween sta per arrivare a Vernio, portando con sé feste e premi al miglior costume, musica d’oltretomba e anche beneficienza. È ricco il programma odierno che prevede intrattenimento per tutti i ...

Offerte Comet: Halloween da brivido su tecnologia magica

(tecnoandroid.it)

Oggi è Halloween, e non c’è solo da travestirsi per divertirsi: è anche il momento perfetto per dare una svolta alla tua casa e alla tua tecnologia! Comet ...

Halloween, dove ballare a Milano: Dj set e dress code da brivido, la festa è sul dancefloor

(msn.com)

Dove ballare ad Halloween? Mascherati e truccati in stile horror o meno, ecco le serate più cool dove festeggiare la notte più terrificante dell’anno ...