Giorgetti: "Le agenzie di rating premiano la nostra prudenza" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia alla 100sima Giornata del risparmio: "Portiamo il debito pubblico sul sentiero di discesa". Poi difende l’aumento della tassazione sulle criptovalute: "Meglio indirizzare il risparmio su progetti tangibili che su attività rischiose" Ilgiornale.it - Giorgetti: "Le agenzie di rating premiano la nostra prudenza" Leggi tutto 📰 Ilgiornale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il ministro dell'Economia alla 100sima Giornata del risparmio: "Portiamo il debito pubblico sul sentiero di discesa". Poi difende l’aumento della tassazione sulle criptovalute: "Meglio indirizzare il risparmio su progetti tangibili che su attività rischiose"

Giorgetti: «Mercati e agenzie di rating ci promuovono»

(msn.com)

Le ultime aste - ha detto Giorgetti - hanno evidenziato che la domanda per i nostri titoli di Stato è robusta; lo spread si è ridotto in modo significativo; i mercati e delle agenzie di rating ...

Le agenzie di rating premiano l'Italia

(libero.it)

Confermata la tripla B per l'Italia per il giudizio sul merito di credito per il paese. Soddisfatto il Ministro Giorgetti: Risultato dell'azione responsab ...

Donzelli esagera sulle agenzie di rating che premiano l’Italia

(pagellapolitica.it)

i primi due anni del governo Meloni. Tra le altre cose, Donzelli ha detto che «il governo lavora in modo sereno, determinato e proficuo». A sostegno di questa tesi, ha aggiunto che «le agenzie di ...

Manovra, Giorgetti: non temo giudizio agenzie rating

(video.sky.it)

