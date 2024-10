Sport.quotidiano.net - Genoa-Fiorentina, Palladino riparte da Kean. Caccia alla sesta vittoria di fila

Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Scordiamoci il passato e concentriamoci sul presente inteso come. Per il futuro ci sarà tempo. Ladi Raffaeleha trovato la quadra tattica e di identità. E proprio adesso non può mollare la presa o avere cali di tensione, perdendo tempo a specchiarsi nelle sue virtù, che non sono poche. Troppo ghiotta la possibilità di macinare gioco e punti, soprattutto per riprendere con gli interessi quelli lasciati per strada in un avvio di stagione più difficoltoso del previsto. Acqua passata, si dirà nelle più banali frasi fatte che il calcio conosce. Eppure proprio da quelle difficoltà è nata lache nelle ultime quattro partite non ha praticamente sbagliato nulla, riempiendo gli occhi di chi storceva, prima, la bocca.