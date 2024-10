Food, Knorr: “Piatti tradizione non si toccano, identitari ma si evolvono seguendo generazioni” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fra Piatti della tradizione, voglia di innovazione e nuove abitudini, come viviamo la cucina oggi? Knorr, giunta alla sesta edizione del progetto BuonCibo, ha messo a confronto quattro generazioni con una ricerca di Ipsos, che ha dimostrato quanto teniamo a preservare la nostra eredità gastronomica ma che le ricette cambiano e le tradizioni si evolvono Sbircialanotizia.it - Food, Knorr: “Piatti tradizione non si toccano, identitari ma si evolvono seguendo generazioni” Leggi tutto 📰 Sbircialanotizia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fradella, voglia di innovazione e nuove abitudini, come viviamo la cucina oggi?, giunta alla sesta edizione del progetto BuonCibo, ha messo a confronto quattrocon una ricerca di Ipsos, che ha dimostrato quanto teniamo a preservare la nostra eredità gastronomica ma che le ricette cambiano e le tradizioni si

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: "non si toccano, identitari ma si evolvono seguendo generazioni";, psicologa Spadaro: “sa di buono, per questo tutti la vogliono”;, Armato (Unilever Italia): "Unione trae innovazione chiave successo";, Capolupo (Unilever Italia): "BuonCibo per riscoperta piacere cucina italiana";, la scarpetta? E’ il secondo gesto più comune ma anche evitato e ora diventa gourmet;, la ricerca: idellanon si toccano ma si evolvono; Approfondisci 🔍

Food, Knorr: "Piatti tradizione non si toccano, identitari ma si evolvono seguendo generazioni"

(msn.com)

Roma, 31 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Fra piatti della tradizione, voglia di innovazione e nuove abitudini, come viviamo la cucina oggi? Knorr, giunta alla sesta edizione del progetto BuonCibo, ha mes ...

Food, psicologa Spadaro: “Tradizione sa di buono, per questo tutti la vogliono”

(msn.com)

(Adnkronos) – “Tutti vogliono la tradizione perché la tradizione sa di buono.Si potrebbero riassumere così i risultati della ricerca, ma i significati che quest’affermazione sottende sono profondi ...

Food, Armato (Unilever Italia): “Unione tra tradizione e innovazione chiave successo Knorr”

(padovanews.it)

“Oggi, dopo tre anni di crescita storica, Knorr è il secondo marchio più grande di Unilever, ha raggiunto la soglia dei 5 miliardi di euro ed è leader nel mercato globale dei brodi, un settore che ...

Food, Capolupo (Unilever Italia): “Knorr BuonCibo per riscoperta piacere cucina italiana”

(msn.com)

(Adnkronos) – “Knorr BuonCibo nasce con l’obiettivo di facilitare la riscoperta del piacere autentico della cucina italiana. In un mondo in cui il tempo è sempre meno e spesso si perde il contatto con ...