Fontana di Trevi | lavori di restauro in corso turisti possono comunque lanciare monetine

La Fontana di Trevi, uno dei simboli indiscussi di Roma, ha intrapreso un percorso di restauro che prevede il completo svuotamento della sua emblematiche vasca. Questi lavori, iniziati il 7 ottobre, sono volti a garantire la conservazione di questo monumento famoso in tutto il mondo e si concluderanno entro la fine dell'anno. Per permettere ai visitatori di continuare la tradizione del lancio delle monetine, è stata creata una vasca temporanea per il raccoglimento, allestita in prossimità del cantiere. La nuova installazione per il lancio delle monetine In risposta alle esigenze dei turisti e dei romani, è stata realizzata una vasca bianca, posizionata strategicamente vicino alla recinzione che delimita l'area di cantiere.

Fontana Trevi senza acqua, turisti lanciano monete in vasca

(ansa.it)

Fontana di Trevi completamente svuotata dall'acqua per permettere i lavori di restauro che dovrebbero concludersi entro la fine dell'anno. E per consentire a italiani e stranieri il tradizionale ...

La Fontana di Trevi si svuota: i turisti lanciano le monetine in una piscina

(today.it)

Chi arriva da tutto il mondo per vederla non si arrende, nonostante i pannelli trasparenti a protezione ...

Fontana di Trevi senz’acqua, le monetine si tirano in una piscinetta. E la rete si scatena: “Ma che è ‘sta cafonata?”

(msn.com)

La vasca svuotata per consentire il restauro. Ma sulla soluzione alternativa scatta l'ironia social. "Mi immagino la voce nella metro A... prossima ...

Roma, Fontana di Trevi senza acqua per la manutenzione straordinaria: per il lancio delle monetine c'è una piscina

(msn.com)

Eccone alcuni: "Pensa se hai fatto 14 ore di aereo per la Fontana di Trevi ... di una volta...". I lavori I lavori di manutenzione straordinaria da parte della Sovrintendenza Capitolina sono iniziati ...