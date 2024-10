Fonseca pare il Candido di Voltaire, la sua inusuale sincerità smaschera i problemi nello spogliatoio (Repubblica) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la sconfitta contro il Napoli, sono ripartiti i processi a Paulo Fonseca e a tutto lo staff tecnico. Non soltanto per l’esclusione di Leao (non era la prima volta) e per le carenze difensive, ma anche e soprattutto per le solite questioni di leadership che al portoghese sembrano mancare all’interno dello spogliatoio. A Roma ricordano ancora i suoi litigi con Florenzi e Dzeko (allora i più influenti ndr), a Napoli si vocifera che ricordi un po’ il piglio che ha avuto Garcia con gli scudettati dell’anno scorso. La realtà oggettiva parla di un Milan all’ottavo posto con troppi gol subiti rispetto alle annate di Pioli, in cui pure c’era uno scontento (specie negli ultimi tempi, incomprensibile aggiungiamo noi) ma i risultati erano ben diversi. Ilnapolista.it - Fonseca pare il Candido di Voltaire, la sua inusuale sincerità smaschera i problemi nello spogliatoio (Repubblica) Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo la sconfitta contro il Napoli, sono ripartiti i processi a Pauloe a tutto lo staff tecnico. Non soltanto per l’esclusione di Leao (non era la prima volta) e per le carenze difensive, ma anche e soprattutto per le solite questioni di leadership che al portoghese sembrano mancare all’interno dello. A Roma ricordano ancora i suoi litigi con Florenzi e Dzeko (allora i più influenti ndr), a Napoli si vocifera che ricordi un po’ il piglio che ha avuto Garcia con gli scudettati dell’anno scorso. La realtà oggettiva parla di un Milan all’ottavo posto con troppi gol subiti rispetto alle annate di Pioli, in cui pure c’era uno scontento (specie negli ultimi tempi, incomprensibile aggiungiamo noi) ma i risultati erano ben diversi.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ildi, la sua inusuale sincerità smaschera i problemi nello spogliatoio (Repubblica); Esonerodopo Milan-Napoli? Clamoroso Repubblica: spuntano tre nomi, idea Allegri!; La sconfitta contro il Napoli indigesta per: il Milan pensa a tre nomi;fa poco meglio di Giampaolo e peggio di Rudi Garcia; Milan, scontro con: “L’hanno abbandonato”, pronto il sostituto; Delusione Milan, La Gazzetta in apertura:, questa non è una partenza da Diavolo; Approfondisci 🔍

Milan, scontro con Fonseca: “L’hanno abbandonato”, pronto il sostituto

(informazione.it)

Il Milan non riesce minimamente a fare il salto in avanti in questo campionato: per Paulo Fonseca si fa sempre più difficile e l’esonero è pronto. I rossoneri stanno provando a uscire dalla crisi di r ...

Polveriera Milan, processo a Fonseca: tensioni con Leao e nello spogliatoio

(repubblica.it)

Fonseca pare il Candido di Voltaire, per l’ottimismo ostentato a dispetto della classifica e della statistica (12 partite giocate, Champions inclusa, e 5 sconfitte, con 16 gol subiti in totale), per l ...

Esonero Fonseca dopo Milan-Napoli? Clamoroso Repubblica: spuntano tre nomi, idea Allegri!

(msn.com)

Ultime notizie Serie A - Con la vittoria del Napoli di Antonio Conte, il Milan è sempre più in crisi e non è così impossibile un esonero e un cambio in panchina per i rossoneri. L'edizione odierna di ...

La sconfitta contro il Napoli può costare caro a Fonseca: il Milan pensa a tre nomi

(informazione.it)

Il Napoli martedì ha portato a casa un'importante vittoria contro il Milan che dimostra ancora una volta di essere in difficoltà in questa stagione. Per questo motivo, stando a quanto rivela l'edizion ...