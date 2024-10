Firenze, gli ex allievi del liceo Galileo: "Basta strumentalizzazioni" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 - Nel dibattito di queste ore sugli accorpamenti scolastici intervengono gli ex allievi del liceo Galileo. In una nota della community Facebook scrivono: "Basta strumentalizzazioni politiche sul liceo Galileo. Abbiamo visto in questi giorni molte prese di posizione della politica sul destino del nostro Galileo che rischia di essere dimensionato. Onestamente ci saremmo aspettati un sostegno dai politici fiorentini, non che usassero il Galileo per le loro schermaglie di parte. Dai politici fiorentini ci aspettiamo invece un supporto concreto. Che la sinistra lavori con il governo della Regione e Metropolitano, e la destra col governo nazionale per un obiettivo comune: salvare un presidio che caratterizza Firenze e inserire nelle normative in materia delle regole che salvino gli istituti storici dalla cancellazione e dalla lunga mano della burocrazia. Lanazione.it - Firenze, gli ex allievi del liceo Galileo: "Basta strumentalizzazioni" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - Nel dibattito di queste ore sugli accorpamenti scolastici intervengono gli exdel. In una nota della community Facebook scrivono: "politiche sul. Abbiamo visto in questi giorni molte prese di posizione della politica sul destino del nostroche rischia di essere dimensionato. Onestamente ci saremmo aspettati un sostegno dai politici fiorentini, non che usassero ilper le loro schermaglie di parte. Dai politici fiorentini ci aspettiamo invece un supporto concreto. Che la sinistra lavori con il governo della Regione e Metropolitano, e la destra col governo nazionale per un obiettivo comune: salvare un presidio che caratterizzae inserire nelle normative in materia delle regole che salvino gli istituti storici dalla cancellazione e dalla lunga mano della burocrazia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, gli exdelGalileo: "Basta strumentalizzazioni"; 'Galileo. Il Classico, nel cuore di'; Ritorno al passato: 200 ex studenti delGalileo dirifanno l’esame di maturità ;, la storia di Rita Giorgi tornata a scuola (con altri) per la Rimaturità a 89 anni; Gli ex studenti delGalileo ditornano sui banchi per rifare l’esame di maturità ; ?? Gli exdel Galileo ditornano sui banchi per la “Rimaturità ”; Approfondisci 🔍

'Liceo Galileo. Il Classico, nel cuore di Firenze'

(nove.firenze.it)

La community Facebook degli ex allievi: "Basta strumentalizzazioni politiche, ci aspettiamo un supporto concreto" ...

Liceo Classico Galileo, accorpamento in vista? Firenze dice no

(nove.firenze.it)

Gli ex alunni e la preside in trincea contro l'ipotesi del Governo. Schmidt, Sabatini e Bambagioni: appello a Funaro ...

Galileo, incubo accorpamento. La preside: "Identità a rischio". E gli ex alunni si mobilitano

(lanazione.it)

Lo storico liceo resta sotto la soglia minima di 600 studenti per appena ... Basti pensare agli oltre 200 ex allievi che hanno partecipato alla Rimaturità, evento che ha messo in luce quanto sia forte ...

Firenze, il Comune rassicura il liceo Galileo a rischio accorpamento: «Difenderemo la sua autonomia»

(corrierefiorentino.corriere.it)

«Il liceo classico Galileo è una parte fondamentale della città di Firenze e della nostra storia, è impensabile cancellarne l’autonomia e l’identità accorpandolo con un’altra scuola superiore».