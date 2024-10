Emergenza idrica in Basilicata: erogazione immediata nei comuni del Camastra (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’erogazione dell’acqua nei 29 comuni del Camastra, inclusa Potenza, è programmata per svolgersi senza interruzioni per 24 ore. La decisione è stata annunciata dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ricopre anche il ruolo di commissario straordinario per l’Emergenza idrica. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per affrontare le difficoltà legate alla fornitura di acqua potabile che hanno colpito la zona negli ultimi tempi. erogazione dell’acqua senza interruzioni: la decisione di Bardi Il presidente Vito Bardi ha comunicato che, a partire dalla giornata di domani, gli abitanti dei comuni che rientrano nell’area del Camastra potranno contare su un flusso costante di acqua per un’intera giornata. Gaeta.it - Emergenza idrica in Basilicata: erogazione immediata nei comuni del Camastra Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’dell’acqua nei 29del, inclusa Potenza, è programmata per svolgersi senza interruzioni per 24 ore. La decisione è stata annunciata dal presidente della Regione, Vito Bardi, che ricopre anche il ruolo di commissario straordinario per l’. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per affrontare le difficoltà legate alla fornitura di acqua potabile che hanno colpito la zona negli ultimi tempi.dell’acqua senza interruzioni: la decisione di Bardi Il presidente Vito Bardi hacato che, a partire dalla giornata di domani, gli abitanti deiche rientrano nell’area delpotranno contare su un flusso costante di acqua per un’intera giornata.

Da alcune settimane, per 29 comuni lucani, tra cui il capoluogo Potenza, serviti dallo schema Basento-Camastra, per un totale di circa 140 mila persone, sono state disposte drastiche riduzioni dell’er ...

Nessuna ulteriore restrizione rispetto all’attuale assetto: stop all’erogazione di acqua alle 18.30 fino alle 6.30 del mattino successivo (soltanto il sabato l’interruzione comincerà alle 23). Lo sott ...

"Per fronteggiare l'emergenza idrica abbiamo già realizzato alcune opere che ci permetteranno di non mettere in campo ulteriori restrizioni dell'erogazione e nelle prossime settimane concluderemo altr ...

POTENZA (ITALPRESS) - Il presidente della Regione Vito Bardi, nominato commissario straordinario per l'emergenza idrica in Basilicata dal governo nazionale ...