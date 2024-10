Emanuele Filiberto, sua moglie Clotilde Courau osa con un top dalla scollatura esagerata (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le donne di Casa Savoia sanno come sedurre e affascinare. È il caso di Clotilde Courau, moglie di Emanuele Filiberto, che ha fatto scalpore alla serata Donna dell’anno con un abito dalla scollatura fin troppo provocante. Nessuno se lo sarebbe aspettato da lei. Clotilde Courau lascia senza fiato con una scollatura esagerata Classe 1969, Clotilde Courau è stata una delle ospiti più eleganti sul red carpet di WOTY 2024 che si è tenuto a Madrid, prima che si abbattesse su Valencia la tempesta Dana. La moglie di Emanuele Filiberto ha lasciato senza fiato, indossando dei pantaloni palazzo di paillettes neri a fantasia pop, abbinati a una giacca, sotto la quale portava un body nero attillato con scollatura esageratamente profonda. Inutile di dire, che Clotilde ha trovato il modo di far parlare di sé. La moglie di Emanuele Filiberto lo indossa divinamente, scegliendo i giusti accessori. Dilei.it - Emanuele Filiberto, sua moglie Clotilde Courau osa con un top dalla scollatura esagerata Leggi tutto 📰 Dilei.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le donne di Casa Savoia sanno come sedurre e affascinare. È il caso didi, che ha fatto scalpore alla serata Donna dell’anno con un abitofin troppo provocante. Nessuno se lo sarebbe aspettato da lei.lascia senza fiato con unaClasse 1969,è stata una delle ospiti più eleganti sul red carpet di WOTY 2024 che si è tenuto a Madrid, prima che si abbattesse su Valencia la tempesta Dana. Ladiha lasciato senza fiato, indossando dei pantaloni palazzo di paillettes neri a fantasia pop, abbinati a una giacca, sotto la quale portava un body nero attillato conmente profonda. Inutile di dire, cheha trovato il modo di far parlare di sé. Ladilo indossa divinamente, scegliendo i giusti accessori.

