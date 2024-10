Da Regione Lombardia 52 milioni per le politiche sulla casa (anche a Monza) (Di giovedì 31 ottobre 2024) 52,2 milioni di euro destinati alle politiche per la casa a Monza e in Brianza.È questo il piano "Missione Lombardia" che la Regione ha attivato in provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana (19,2 milioni), cura del patrimonio (22 milioni), welfare Monzatoday.it - Da Regione Lombardia 52 milioni per le politiche sulla casa (anche a Monza) Leggi tutto 📰 Monzatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 52,2di euro destinati alleper lae in Brianza.È questo il piano "Missione" che laha attivato in provincia die Brianza per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana (19,2), cura del patrimonio (22), welfare

Emergenza abitativa. La Regione investe 52 milioni in Brianza

A fare la parte del leone rigenerazione urbana, cura del patrimonio, welfare . Impegno per velocizzare le assegnazioni e interventi per l’housing sociale.

È questo il piano "Missione Lombardia" che la Regione ha attivato in provincia di Monza e Brianza per la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana (19,2 milioni), cura del patrimonio (22 ...

‘Missione Lombardia’, il piano regionale delle politiche per la casa, ha attivato in provincia di Monza e Brianza investimenti per 52,2 milioni di euro tra rigenerazione urbana (19,2 milioni), cura de ...

Questi i dati emersi durante la tappa monzese del tour istituzionale voluto dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco (foto dal sito della Regione) ...