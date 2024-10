Concorsi scuola, altra proroga per censimento e collaudo aule informatizzate: nuova scadenza 23 novembre. NOTA (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arriva un'altra proroga per il censimento e il collaudo delle aule informatizzate per l’espletamento delle procedure di reclutamento del personale scolastico e amministrativo e delle PEV. La nuova scadenza è stata fissata, con NOTA del 30 ottobre, al 23 novembre 2024. L'articolo Concorsi scuola, altra proroga per censimento e collaudo aule informatizzate: nuova scadenza 23 novembre. NOTA . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Arriva un'per ile ildelleper l’espletamento delle procedure di reclutamento del personale scolastico e amministrativo e delle PEV. Laè stata fissata, condel 30 ottobre, al 232024. L'articoloper23

Con nota del 17 ottobre il Ministero comunica la proroga al 26 ottobre 2024 del termine utile per effettuare le operazioni

C'è tempo fino al 4 novembre per iscriversi ai concorsi per le scuole banditi dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. Il termine è stato prorogato di una settiman

Un approfondimento sulla prova scritta del Concorso Docenti 2024/25: cosa studiare, come funziona e le ultime novità.

Tramite una piattaforma le scuole possono procedere alle operazioni ... è disponibile al seguente link https://prove.concorsi.istruzione.it/ Il termine per completare le operazioni, inizialmente ...