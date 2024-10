Borsa: l'Europa peggiora con Wall Street, lo spread a 128 punti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europee peggiorano con Wall Street in flessione. L'indice d'area del Vecchio Continente perde oltre un punto percentuale con le vendite sul tech in scia ai cali a New York di Meta e Microsoft. Parigi è la peggiore e lascia l'1,15% con Bnp che perde il 5% per i risultati giudicati deludenti dagli analisti anche in confronto a quelli di Socgen (+10%): di quest'ultima piace inoltre la scelta del ceo di rinnovare le prime linee del management e dare una svolta ai cattivi risultati segnati di recente dalla banca retail. A Milano (Ftse Mib -0,95% a 34,269 punti) prosegue in controtendenza Stellantis (+2,5%) grazie ai ricavi in Europa che hanno compensato i numeri peggiori delle stime del Nord America. Tra le peggiori, invece, Erg (-3,3%), Campari (-2,9%) e St (-2,5%). Tra gli altri listini Francoforte lascia lo 0,98%, Madrid lo 0,5%. Male anche Londra (-0,9%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa peggiora con Wall Street, lo spread a 128 punti Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Borse europeeno conin flessione. L'indice d'area del Vecchio Continente perde oltre un punto percentuale con le vendite sul tech in scia ai cali a New York di Meta e Microsoft. Parigi è la peggiore e lascia l'1,15% con Bnp che perde il 5% per i risultati giudicati deludenti dagli analisti anche in confronto a quelli di Socgen (+10%): di quest'ultima piace inoltre la scelta del ceo di rinnovare le prime linee del management e dare una svolta ai cattivi risultati segnati di recente dalla banca retail. A Milano (Ftse Mib -0,95% a 34,269) prosegue in controtendenza Stellantis (+2,5%) grazie ai ricavi inche hanno compensato i numeri peggiori delle stime del Nord America. Tra le peggiori, invece, Erg (-3,3%), Campari (-2,9%) e St (-2,5%). Tra gli altri listini Francoforte lascia lo 0,98%, Madrid lo 0,5%. Male anche Londra (-0,9%).

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: l'conStreet, lo spread a 128 punti; Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude piatto.la fiducia dei consumatori nell’area euro; Borse, luglio positivo per l'con Milano +1,8%. Nvidia trascina il Nasdaq, fiammata Brent;: l'con Milano a -1%, lo spread a 124 punti; Borse, il venerdì nero di Big tech: Intel affonda (-26%),Street a picco, Milano chiude a -2,6%: cosa succede?;: Milanocon l'e i futures Usa (-0,58%); Approfondisci 🔍

Borsa: l'Europa peggiora con Wall Street, lo spread a 128 punti

(ansa.it)

Le Borse europee peggiorano con Wall Street in flessione. L'indice d'area del Vecchio Continente perde oltre un punto percentuale con le vendite sul tech in scia ai cali a New York di Meta e Microsoft ...

Borsa chiusura 30 ottobre: il crollo di Campari (-18,5%) travolge Piazza Affari, Europa tutta in rosso, Pil Usa delude e frena i listini

(msn.com)

Giornata negativa per le Borse europee e Milano tra le peggiori. Wall Street sulla parità perché, pur essendo salito del 2,8% nel terzo trimestre, il Pil americano è sotto le attese ma Alphabet vola.

Borsa: Europa cala con le trimestrali e attende l'inflazione

(ansa.it)

Sono in calo le Borse europee così come i futures su Wall Street dove il Nasdaq cede oltre l'1% appesantito da Microsoft e Meta all'indomani dei conti mentre in giornata li diffonderanno altri due big ...

Borsa: Europa verso avvio negativo, occhi su inflazione Ue-Usa e trimestrali

(ilsole24ore.com)

Oro viaggia in ribasso dello 0,3% a 2.792,60 dollari l'oncia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 ott - Si apprestano ad avviare la seduta in territorio negativo le borse europee in scia alle ...