Secoloditalia.it - Biden: “Sostenitori di Trump? Spazzatura”. E Donald lo svilisce (ancora una volta) salendo sul camion dei rifiuti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Democratici di nome non di fatto. Il Presidente americano Joeha pensato bene di chiudere la campagna elettorale per Kamala Harris insultando idi, definendoli “”. Peccato per lui che il tycoon è riuscito a ridicolizza nuovamente l’offesa, girando a suo vantaggio l’uscita dei rivali. Come?su undellacon il suo nome stampato sopra il veicolo (anche il celebre motto “Make America Great Again” albeggia a caratteri cubitali sul furgone). Secondo quanto riportato dall’Agi, Harris in questo ultimo scampolo dovrà correggere la propria comunicazione, specialmente ora chesi è lasciato andare in una delle sue famigerate e anti-popolari gaffe.