Basket, quarta giornata in Divisione Regionale 2 con IES Pisa e Cosmocare CUS in casa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa, 31 ottobre 2024 – La terza giornata del campionato di Divisione Regionale 2 ha visto le prime battute d’arresto delle due capoliste GMV e IES Sport Pisa, raggiunte a quota quattro dall’altra Pisana, il CUS Pisa Cosmocare, che ha invece vinto a Livorno. Nella quarta la IES gioca l’anticipo di giovedì sera, alle 20,15 al palasport, nel derby con AutoEtruria Volterra. Giocano invece domenica le altre due, il Cosmocare, al PalaCus di Via Chiarugi (20,30), contro Valdera, il GMV a Pietrasanta sul campo del Versilia Basket 2002. GMV – Dopo due successi di prestigio, a Livorno sul campo della Polisportiva Chimenti, ed in casa con il quotato Valdera, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno fatto un passo indietro sabato scorso, al PalaSartori di Ghezzano, contro un esperto BCL Lucca. Sport.quotidiano.net - Basket, quarta giornata in Divisione Regionale 2 con IES Pisa e Cosmocare CUS in casa Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – La terzadel campionato di2 ha visto le prime battute d’arresto delle due capoliste GMV e IES Sport, raggiunte a quota quattro dall’altrana, il CUS, che ha invece vinto a Livorno. Nellala IES gioca l’anticipo di giovedì sera, alle 20,15 al palasport, nel derby con AutoEtruria Volterra. Giocano invece domenica le altre due, il, al PalaCus di Via Chiarugi (20,30), contro Valdera, il GMV a Pietrasanta sul campo del Versilia2002. GMV – Dopo due successi di prestigio, a Livorno sul campo della Polisportiva Chimenti, ed incon il quotato Valdera, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno fatto un passo indietro sabato scorso, al PalaSartori di Ghezzano, contro un esperto BCL Lucca.

