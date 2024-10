Autostrada A24, il VI municipio ci riprova: niente pedaggio per i residenti (Di giovedì 31 ottobre 2024) Esentare dal pagamento dell’obolo chi deve recarsi al centro di Roma. Una delegazione del VI municipio delle Torri ha incontrato il nuovo amministratore delegato della società Strada dei Parchi Spa per parlare del famoso “tronchetto dell’infelicità” dell’A24. Ogni giorno, infatti, circa 260 mila Romatoday.it - Autostrada A24, il VI municipio ci riprova: niente pedaggio per i residenti Leggi tutto 📰 Romatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Esentare dal pagamento dell’obolo chi deve recarsi al centro di Roma. Una delegazione del VIdelle Torri ha incontrato il nuovo amministratore delegato della società Strada dei Parchi Spa per parlare del famoso “tronchetto dell’infelicità” dell’A24. Ogni giorno, infatti, circa 260 mila

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, il VIci riprova: niente pedaggio per i residenti; A1. Chiuso per incidente tratto bivio-D19 Roma sud verso Napoli; Il VIchiede la gratuità dei caselli di Ponte di Nona e Lunghezza; Colli Aniene, spuntano nuovi insediamenti abusivi sotto il cavalcavia dell’; Pedaggio tra Ponte di Nona e Lunghezza: vertice al Ministero contro la discrimazione dei cittadini; "Ora si può togliere il pedaggio di Ponte di Nona Lunghezza". Nicola Franco scrive al ministro e ad Anas; Approfondisci 🔍

A24, lavori traforo del Gran Sasso: tutte le chiusure

(rete8.it)

Chiusure tra sabato e domenica La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per esigenze connesse ai lavori del Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso, ...

A24 T.P.U. Roma: chiusure notturne tratta Portonaccio – svincolo Tangenziale Est

(abruzzolive.it)

e diretti verso il GRA/A24/A25, sarà interdetto l’accesso all’autostrada A24 potendo usufruire dello Svincolo di Portonaccio in direzione del GRA. Per fornire le migliori esperienze ...

A24 Roma-Teramo, allacciamento chiuso per lavori: data e orari

(canaledieci.it)

Sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo sono in programma dei lavori che determineranno la chiusura dell’allacciamento con la A1. Questi i dettagli riguardo giorno e orari. Chiusure e percorsi ...

Meteo autostrada A24 Roma - Teramo, casello Ponte di Nona

(ilmeteo.it)

- seleziona tratto - Roma - Castel Madama Castel Madama - Carsoli Carsoli - Torano Torano - Tornimparte Tornimparte - L'Aquila L'Aquila - Assergi Assergi - Colledara Colledara - Teramo ...