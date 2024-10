Isaechia.it - Amici 24, Ilan e Trigno “sparlano” di Rebecca: la reazione della ballerina

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Continuano ad essere protagoniste le discussioni tra gli alunni di24. Questa volta al centropolemica ci sono state alcune dichiarazioni intime traMuccino e. I due, trovandosi in camera da letto, si sono lasciati andare ad alcune considerazioni poco gradevoli sulla cultura e l’istruzione diFerreri (ricordiamo che solamente ierisi era dichiarato alla). In primisha esordito: Lei come ragionamenti, quando la sento parlare mi sembra un po’ Pronta la replica di: Ha un nome questa cosa: immaturità . Non lo so secondo me è una questione di consapevolezza. Il discorso è che fuori da qui se incontro una persona che non sa dov’è la Basilicata vado via. Però avendo la possibilità di conoscerla qui dentro, ho visto che ci sono altre cose. Ho questo conflitto però ci sono delle cose che mi piacciono.