Alluvioni in Spagna, lo studio: «Ogni grado di riscaldamento globale ha aumentato del 7% l’acqua caduta per la goccia fredda» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le piogge torrenziali in Spagna che hanno portato alle Alluvioni di Valencia e dell’Andalusia vengono rese più probabili e violente dal cambiamento climatico. L’aumento dei gas serra in atmosfera dovuto alle attività umane fa salire la temperatura del mare e con essa l’energia e l’umidità a disposizione delle perturbazioni come quella scaturita dalla goccia fredda o Dana che nelle scorse ore ha transitato sui territori alluvionati. In alcune zone della regione di Valencia sono cadute in otto ore le piogge di un anno, con picchi superiori ai 450 millimetri. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le piogge torrenziali inche hanno portato alledi Valencia e dell’Andalusia vengono rese più probabili e violente dal cambiamento climatico. L’aumento dei gas serra in atmosfera dovuto alle attività umane fa salire la temperatura del mare e con essa l’energia e l’umidità a disposizione delle perturbazioni come quella scaturita dallao Dana che nelle scorse ore ha transitato sui territori alluvionati. In alcune zone della regione di Valencia sono cadute in otto ore le piogge di un anno, con picchi superiori ai 450 millimetri.

