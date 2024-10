Notizie.com - Al Bano e Romina, la fine della relazione per “colpa” di Ylenia: il clamoroso retroscena

Leggi tutto 📰 Notizie.com

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Come la scomparsa diCarrisi nel 1993 a New Orleans abbia influito nella decisione di Aldi separarsi. Il 4 luglio 1994 rappresenta una data simbolica per AlPower, segnando l’ultima volta che il duo si è esibito insieme sul palco. La loro interpretazione di “We’ll Live It All Again” davanti a una folla di 40mila persone non solo ha sancito laloro carriera congiunta ma ha anche preannunciato la crisi del loro legame sentimentale. La canzone, il cui titolo in italiano significa “Lo vivremo ancora”, assume un significato particolarmente ironico, diventando un triste presagio degli eventi futuri che avrebbero messo alla prova sia la loroprofessionale che personale. Alin una recente apparizione TV – Screenshot Rai – notizie.