Gaeta.it - A EICMA 2024, il grande ritorno di Casey Stoner e un parterre di leggende del motociclismo

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attesa per, l’Esposizione internazionale delle due ruote, è sempre più alta. La manifestazione, in programma dal 7 al 10 novembre presso Fiera Milano Rho, si preannuncia ricca di emozioni e manifestazioni weekend. Tra gli eventi più attesi c’è ildi importanti nomi del, che hanno segnato la storia delle due ruote, come, ma anche i grandi campioni della Superbike e dell’enduro. A fare da cornice a questo evento ci sarà MotoLive, un’area esterna dedicata, realizzata per offrire spettacolo e intrattenimento a tutti gli appassionati. L’entry list dei protagonisti L’organizzazione diha ufficializzato la lista di piloti che parteciperanno a questa edizione, un vero e proprio incontro trae nuovi talenti. Tra i nomi più noti c’è quello di, che torna a correre dopo dodici anni di assenza.