Verso il voto - Tesei-Proietti, è sfida serrata anche sui social (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un serrato testa a testa, con un forte coinvolgimento degli utenti e una competizione accesissima. Se le elezioni in Umbria del prossimo 17 e 18 novembre si disputassero online, per le due candidate di centrodestra e centrosinistra, Donatella Tesei e Stefania Proietti, sarebbe un duello in rosa Perugiatoday.it - Verso il voto - Tesei-Proietti, è sfida serrata anche sui social Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un serrato testa a testa, con un forte coinvolgimento degli utenti e una competizione accesissima. Se le elezioni in Umbria del prossimo 17 e 18 novembre si disputassero online, per le due candidate di centrodestra e centrosinistra, Donatellae Stefania, sarebbe un duello in rosa

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Sondaggi politici, Umbria ala novembre: è testa a testa tra le candidate governatrici; Continuità o cambiamento ? Il fattore candidato presidente e il referendum; Elezioni, l’ora dei sondaggi. È subito testa a testa; Elezioni regionali, il sondaggio: Donatellaavanti per un’incollatura. La lista civica sopra il partito di Stefano Bandecchi; Elezioni in Umbria, il centrodestra di Donatellain (lieve) vantaggio a un mese dal- Il sondaggio; Regione, il punto/ I sondaggi danno vincentevira a sinistra come a Perugia; Leggi >>>

Umbria, ricerca Adnkronos: sui social duello serrato Tesei-Proietti

(msn.com)

Un serrato testa a testa, con un forte coinvolgimento degli utenti e una competizione accesissima. Se le elezioni in Umbria del prossimo 17 e 18 novembre si disputassero online, per le due candidate d ...

Elezioni regionali Umbria 2024, ultimi sondaggi: Donatella Tesei del cdx in vantaggio al 48,2%, Stefania Proietti del csx al 47,7%

(informazione.it)

Dopo le regionali in Liguria che hanno decretato la vittoria di Marco Bucci che è il nuovo Presidente dopo Giovanni Toti, il 17 e il 18 novembre 2024 sono chiamati al voto anche i cittadini dell'Umbri ...

Sondaggi politici, Umbria al voto a novembre: è testa a testa tra le candidate governatrici Tesei e Proietti

(msn.com)

Mentre i cittadini della Liguria si preparano a scegliere il prossimo presidente di Regione (urne aperte domani dalle ore 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, poi lo spoglio), gli occhi sono puntati ...

In Confindustria il faccia a faccia Tesei-Proietti: le foto del confronto

(umbria24.it)

Fotoservizio Fabrizio Troccoli All’auditorium della Figc di Prepo giovedì pomeriggio si è tenuto il confronto fra la presidente uscente, Donatella Tesei, e la sindaca di Assisi Stefania Proietti. L’ap ...