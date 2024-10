Vedere i parenti fa bene ai ricoverati: orari di visita più ampi al Sant'Anna e agli ospedali di Cantù ed Erba (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A partire dal 1° novembre, l’Asst Lariana estende l’orario di visita ai pazienti nei suoi principali presidi: ospedale Sant’Anna, ospedale Sant’Antonio Abate, ospedale Erba-Renaldi e presidio Felice Villa. I familiari potranno ora accedere tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30, con la possibilità Quicomo.it - Vedere i parenti fa bene ai ricoverati: orari di visita più ampi al Sant'Anna e agli ospedali di Cantù ed Erba Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A partire dal 1° novembre, l’Asst Lariana estende l’o diai pazienti nei suoi principali presidi: ospedale, ospedale’Antonio Abate, ospedale-Renaldi e presidio Felice Villa. I familiari potranno ora accedere tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30, con la possibilità

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:faai ricoverati: orari di visita più ampi al Sant'Anna e agli ospedali di Cantù ed Erba; Vladimir Luxuria dall’Isola a Princesa: “Siamo tutti alla ricerca di noi stessi. Le polemiche? Ormai sono vaccinata”; Frollo; Maturità 2024, chi può assistere all'orale e quali sono le regole?; "Chi come me" di Roy Chen fada una prospettiva diversa quella che chiamiamo normalità; «L'addio a Giulia, icon un fiocco rosso sulla maglia. In basilica i fiori di Mattarella e Meloni, pre; Leggi >>>

L'oroscopo del 30 ottobre 2024 di Branko

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Parenti serpenti streaming

(comingsoon.it)

Scopri dove vedere Parenti serpenti in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Parenti serpenti in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ...

Perché vedere film comici fa bene alla salute, l’importanza dell’umorismo nella vita di tutti i giorni

(newsicilia.it)

Riusciamo ad allontanare ansie e preoccupazioni e a vedere le cose anche da prospettive differenti. Ritrovarsi la sera insieme ad amici e/o familiari a guardare film comici, a ridere insieme può ...

Il matrimonio fa invecchiare bene gli uomini ma non le donne

(altovicentinonline.it)

Insomma, la fede al dito fa invecchiare bene. Ma vale per lui, non per lei ... coniugali in età avanzata e invecchiamento di successo. Il nostro obiettivo era vedere se fossero associate a salute ...