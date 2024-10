Ilgiorno.it - Turbativa d’asta sullo scuolabus. Via all’Appello

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ricorso in appello per la vicenda delle gare d’appalto per il trasporto scolastico in Brianza. A metà novembre si aprirà il processo di secondo grado sulla sentenza con cui il Tribunale ha condannato pera 15 mesi di reclusione e 750 euro di multa, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, però sospesa perché incensurato, Pasquale Angelino, ad della Dap srl. Il giudice ha condannato l’imputato a pagare un risarcimento dei danni con una provvisionale di 10mila euro soltanto al Comune di Lentate sul Seveso. Prosciolto invece per prescrizione il padre di Pasquale Angelino, Lorenzo, ad della Angelino srl, perché i fatti contestati erano ormai datati. La condanna riguarda i Comuni di Lentate e Meda (che però non si è costituito parte civile); prescrizione per Seveso, Usmate Velate e Cogliate; assoluzione per Limbiate.