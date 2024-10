Torta al limone sofficissima | la ricetta della Lemon drizzle cake

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Questaalè unaanglosassone, burrosissima e golosissima. Si tratta, un dolce soffice e arioso, ricoperto da una glassa profumata e aromatica che regala una crosticina invisibile alla vista, ma percepibile sul palato. Realizzarla è piuttosto semplice e veloce: non serve altro che lavorare tutti gli ingredienti per ottenere un impasto liscio, cuocerlo e impreziosirlo con lo sciroppo, quando è ancora caldo e fumante, 5 minuti dopo averlo sfornato. Una volta pronta, sparirà in un lampo, ma se così non fosse, possiamo conservarla per 4 giorni al massimo sotto la campana di vetro a temperatura ambiente.