Torino Alle Molinette neonato di 40 giorni salvato dalla cecità grazie ad un intervento chirurgico in cui è stata usata una tecnologia 3D

Una tecnologia 3D ha permesso di salvare dalla cecità un neonato di 40 giorni. Il neonato è stato sottoposto ad un innovativo intervento chirurgico, in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, nel reparto di oculistica delle Molinette Città della Salute di Torino. Il neonato era affetto da cataratta congenita associata a una rarissima e grave patologia della parte posteriore dell'occhio, causata da un incompleto sviluppo anatomico. Si tratterebbe del primo caso al mondo di vitrectomia bilaterale associata alla chirurgia per la cataratta congenita su un neonato eseguito attraverso visualizzazione 3D. Al paziente è stato diagnosticato nei primi giorni di vita un anomalo riflesso bianco (leucocoria) in corrispondenza della pupilla, individuato dall'équipe della dottoressa Caterina Carbonara della neonatologia dell'ospedale Sant'Anna.

L'operazione con chirurgia 3D al neonato di 40 giorni, in entrambi gli occhi, sulla parte anteriore e posteriore, è stata eseguita nel reparto di oculistica dell'Ospedale Molinette ...

L’intervento è stato eseguito alle Molinette. Michele Reibaldi, direttore di Oculistica universitaria della Città della Salute: “Il bambino sta reagendo bene, quali saranno le prossime tappe” ...

Il sistema di visualizzazione 3D ha permesso ai chirurghi una percezione della profondità notevolmente superiore rispetto ai microscopi tradizionali ...

Grandioso intervento all’ospedale Molinette di Torino. Un neonato di appena 40 giorni è stato salvato dalla cecità grazie a un innovativo intervento chirurgico che ha sfruttato la tecnologia 3D. Farma ...