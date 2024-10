Taylor Mega: “Fedez e Chiara Ferragni coppia aperta. Non posso avere figli, attaccata anche per questo” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ai microfoni del podcast Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai, Taylor Mega ha confermato che Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia aperta: "Se parlo è perché so delle cose. A Striscia La Notizia lei ha negato? Non poteva dire altro". Nell'intervista, ha anche confessato di non poter avere figli: "Mi attaccano anche su questo, un hater mi ha detto: 'È il karma'". E sul flirt con Cristiano Ronaldo: "Mi scriveva, ma voleva solo scop*are". Fanpage.it - Taylor Mega: “Fedez e Chiara Ferragni coppia aperta. Non posso avere figli, attaccata anche per questo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ai microfoni del podcast Gurulandia di Marco Cappelli e Simone Salvai,ha confermato chee Fedez sono una: "Se parlo è perché so delle cose. A Striscia La Notizia lei ha negato? Non poteva dire altro". Nell'intervista, haconfessato di non poter: "Mi attaccanosu questo, un hater mi ha detto: 'È il karma'". E sul flirt con Cristiano Ronaldo: "Mi scriveva, ma voleva solo scop*are".

