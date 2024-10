Metropolitanmagazine.it - Striscia la Notizia, tapiro a Marialuisa Jacobelli e la strana reazione sul flirt con Totti: “Non parlo più”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), la giornalista al centro di un gossip che la vede coinvolta con Francesco, ha ricevuto ild’Oro da Valerio Staffelli diLa. Ild’Oro allaarriva in un momento cruciale, proprio mentree la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, si mostrano affiatati sulle pagine di Chi. In un servizio che ritrae la coppia sorridente, si cerca di dissipare le voci su una presunta crisi tra loro. Secondo le indiscrezioni riportate dalla rivista,avrebbe trovato in Bocchi una nuova stabilità, considerandola come la “cura alle sue ferite” e a una vita che, negli ultimi anni, non lo avrebbe reso felice. Dalla parte di Noemi, pare ci sia una certa sicurezza: “Non teme confronti con le altre”, suggerendo una posizione forte e determinata nella relazione.