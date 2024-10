Dailymilan.it - SOCIAL – Milan, Yunus Musah non dimentica Valencia. Il suo messaggio

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)nonil suo passato a: il centrocampista delmanda il suodi sostegno alla città spagnola colpita da un’inondazione. Il post Giorni drammatici per. La città spagnola è stata colpita da una terribile alluvione. Fiumi di acqua hanno inondato le strade causando la distruzione di numerose abitazioni e soprattutto la morte di almeno 51 persone. Un bilancio tragico e, purtroppo, destinato con grande probabilità a salire sempre di più con il passare delle ore. Il centrocampista delha voluto mostrare tutta la sua solidarietà al luogo che lo ha ospitato per quattro stagioni – dal 2019 al 2023 – pubblicando un post sul proprio profilo Instagram.non. Il suo sostegno verso la città della sua ex squadra colpita da una terribile inondazionenon