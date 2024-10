“Roma Arte in Nuvola 2024?, dal 22 al 24 novembre alla Nuvola dell’Eur (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Roma, 30 ott. (askanews) – Dall’astrattismo all’Arte povera, dalla digital art all’Arte plastica, passando per la scultura, la fotografia, la videoArte, la pittura, le installazioni e la street art, Roma si prepara ad accogliere dal 22 al 24 novembre (opening e anteprima stampa il 21) la quarta edizione di Roma Arte in Nuvola, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama dell’Arte moderna e contemporanea nazionale e internazionale, ideata e diretta da Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la direzione artistica di Adriana Polveroni e promossa con Eur S.p.A. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ott. (askanews) – Dall’astrattismo all’povera, ddigital art all’plastica, passando per la scultura, la fotografia, la video, la pittura, le instzioni e la street art,si prepara ad accogliere dal 22 al 24(opening e anteprima stampa il 21) la quarta edizione diin, uno degli appuntamenti più attesi nel panorama dell’moderna e contemporanea nazionale e internazionale, ideata e diretta da Alessandro Nicosia, prodotta da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la direzione artistica di Adriana Polveroni e promossa con Eur S.p.A.

