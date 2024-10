Rinnovo Meret, svolta dopo l’incontro: spunta però una novità che non piace a De Laurentiis (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alex Meret è più vicino al Rinnovo dopo l’incontro tra dirigenti di ieri: spunta però una novità che non piace ad Aurelio De Laurentiis E’ tornato dall’infortunio nella gara contro il Lecce ed è stato decisivo con un intervento su Baschirotto. Nella serata di ieri di San Siro ha fatto lo stesso, con una parata su Chukwueze, un intervento in uscita bassa su Musah e un tuffo sulla botta sotto la traversa di Leao. Tre interventi non impossibili, ma importantissimi, che hanno impedito al Milan di trovare la via del gol e di cambiare il senso della gara. E’ fin qui una stagione super quella di Meret, che ha subito 3 gol contro il Verona ad inizio campionato ed il rigore di Bonny nella partita contro il Parma. Spazionapoli.it - Rinnovo Meret, svolta dopo l’incontro: spunta però una novità che non piace a De Laurentiis Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Alexè più vicino altra dirigenti di ieri:unache nonad Aurelio DeE’ tornato dall’infortunio nella gara contro il Lecce ed è stato decisivo con un intervento su Baschirotto. Nella serata di ieri di San Siro ha fatto lo stesso, con una parata su Chukwueze, un intervento in uscita bassa su Musah e un tuffo sulla botta sotto la traversa di Leao. Tre interventi non impossibili, ma importantissimi, che hanno impedito al Milan di trovare la via del gol e di cambiare il senso della gara. E’ fin qui una stagione super quella di, che ha subito 3 gol contro il Verona ad inizio campionato ed il rigore di Bonny nella partita contro il Parma.

Il Napoli continua a pensare al futuro e in particolare ai rinnovi di contratto. Secondo quanto riferito da SKY Sport nella giornata di martedì 29 ottobre, infatti, il club azzurro ha incontrato a

Protagonista. Alex Meret rientra dopo l'infortunio e si fa notare con due interventi di alto livello: è attento su Baschirotto e poi vola sull'anticipo di Buongiorno evitando così una beffa clamorosa

Alex Meret rientra dopo l'infortunio e blinda subito la porta su Baschirotto nel primo tempo e nel forcing finale del Lecce:

Calciomercato Napoli - Al momento ai box per infortunio, Alex Meret è in odore di rinnovo con il Napoli. Si tratta con il direttore sportivo Giovanni Manna e la dirigenza partenopea, ma la strada