L'incidente è avvenuto intorno alle 20 nel quartiere di Porta Genova, a Milano. Il 20enne è stato sbalzato dalla sua motocicletta dopo lo scontro con l'automobile all'altezza del civico 14, in via Carlo Troya. Al momento, il giovane si trova all'ospedale Niguarda dove rischierebbe l'amputazione del piede.

Ragazzo di 20 anni si schianta con la moto contro un automobile: rischia di perdere un piede

L’incidente è avvenuto intorno alle 20 nel quartiere di Porta Genova, a Milano. Il 20enne è stato sbalzato dalla sua motocicletta dopo lo scontro con l’automobile all’altezza del civico 14, in via ...

Ragazza di 20 anni si sdraia sui binari della Roma-Civitavecchia: «Voglio farla finita». Salvata in extremis dai carabinieri

Si era sdraiata sui binati della linea ferroviaria Roma-Civitavecchia con l’intenzione di «farla finita», ma l’intervento coraggioso dei carabinieri ha scongiurato la morte ...

Simone Farinelli morto a 20 anni nell'alluvione a Bologna, travolto dall'acqua mentre era in auto con il fratello Andrea che si è salvato

Inizia la conta dei morti per la nuova ondata di maltempo che ha coinvolto nella notte l'Emilia-Romagna. Il corpo di Simone Farinelli, un ragazzo di 20 anni, travolto da un'onda di ...

Simone Farinelli morto a 20 anni, travolto dalla piena mentre era in auto col fratello: «Gli tenevo la mano, poi ho perso la presa»

Oltre tremila gli sfollati in Emilia Romagna, il fratello della vittima: «Non mi perdonerò mai di non essere riuscito a salvarlo» ...