Oro nuovo record a 2778 dollari | non si ferma la ‘febbre’ degli investitori

Non si ferma la 'febbre dell'oro' con il prezzo del metallo prezioso che oggi, 30 ottobre, ha toccato un nuovo record a 2778 dollari l'oncia, sulla scia di quella che il Financial Times ha spiegato come

Oro, nuovo record a 2,778 dollari: non si ferma la 'febbre' degli investitori

La domanda globale ha superato i 100 miliardi di dollari per la prima volta nel terzo trimestre di quest'anno ...

Oro: nuovo record a 2.778 dollari, non si ferma “febbre” investitori

Non si ferma la ‘febbre dell’oro’ con il prezzo del metallo prezioso che oggi ha toccato un nuovo record a 2778 dollari l’oncia, sulla scia di quella che il Financial Times ha spiegato come la «paura ...

L’oro supera un nuovo record, perché il prezzo continua a salire

Continua a crescere il prezzo dell’oro, che ha superato i 2.700 dollari l’oncia a causa di una serie di fattori dalle tensioni internazionali agli acquisti delle banche centrali ...

Prezzo oro aggiorna ancora record a 2.755 dollari l'oncia

Un nuovo passo in avanti per il prezzo dell'oro che aggiorna i suoi record: questa mattina il lingotto con consegna immediata passa di mano a 2.755 dollari l'oncia con un progresso dello 0,48%. Il pre ...