"Nel principio era la parola", i due incontri organizzati dalla Chiesa di Cristo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Chiesa di Cristo di Trieste organizza due incontri pubblici nei giorni 8 e 9 novembre 2024, alle ore 18.00, presso la sala Bazlen di palazzo Gopcevich (Via Rossini 4) dal titolo “Nel principio era la parabola". Il ciclo di conferenze “Nel principio era la parabola” invita il pubblico a Triesteprima.it - "Nel principio era la parola", i due incontri organizzati dalla Chiesa di Cristo Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ladidi Trieste organizza duepubblici nei giorni 8 e 9 novembre 2024, alle ore 18.00, presso la sala Bazlen di palazzo Gopcevich (Via Rossini 4) dal titolo “Nelera la parabola". Il ciclo di conferenze “Nelera la parabola” invita il pubblico a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Podcast: in ascolto dellaguidati da Martini; Pompeii theatrum mundi, Emilio Isgrò: «Cancellare l’Odissea per ridarle la»; Lamezia, Lectio Magistralis del Cardinale Gianfranco Ravasi: “Lainsegna a scoprire Dio nel volto degli ultimi”; Selvaggia Lucarelli percula Mario Manca per l’uso di una, ma se la usano Soncini o Benini va bene? Sì, alla faccia dell’ "immedesimabilità" dell’italiano…; Lucrezio apocalittico; Crosetto sulla nomina di inviato Nato per il Sud alla Spagna: "Da Stoltenberg pessimo comportamento"; Leggi >>>

Prologo del Vangelo secondo Giovanni

(wikiwand.com)

Così Giovanni con questa sua originale concezione del Cristo costituisce anche un ponte tra due mondi culturali e civiltà diverse ... (derivata dalla Volgata del quarto secolo): In principio era la ...

Aristotele - Principi

(skuola.net)

Nella metafisica Aristotele respinge la teoria platonica delle Idee, a suo giudizio incapaze di costruire un valido principio ... essendo immobile, tutto muove attraendolo a sé. I primi due ...

Filosofi naturalisti, ionici e pitagorici

(studenti.it)

Secondo i Pitagorici il mondo appariva come ordine, in greco kòsmos, da cui deriva la parola cosmo. Difatti, tutto nell’universo era conciliato da un principio di armonia universale ...

Il principio di uguaglianza nella storia e nella Costituzione Italiana

(studenti.it)

Le grandi rivoluzioni vissute da Inghilterra e Francia saranno fondamentali in questo senso e proprio in queste due nazioni si affermeranno i prodromi dei principi di uguaglianza. I primi dodici ...