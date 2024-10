Esports247.it - NBA 2K25: le migliori squadre da scegliere per un Playmaker in modalità MyCareer

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Nel mondo della pallacanestro giocata, la posizione delè da sempre una delle più importanti e amate (e odiate). In NBA, questa tradizione è stata mantenuta, con ilche assume un ruolo chiave nel dirigere l’attacco della squadra. Ma Il compito principale di unnon è solo portare la palla in attacco, ma anche orchestrare le azioni di gioco, garantendo che la squadra segua i vari schemi e sfrutti leopportunità offensive. Nella, è uno di quei ruoli chiave per la crescita del proprio giocatore personalizzato, anche se non è facile ritagliarsi uno spazio in questo mondo, perché gran parte dellehanno già una superstar in quel ruolo (vista la sua importanza), rendendo più difficile emergere fin da dagli inizi.