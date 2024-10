“Mofo”: il nuovo singolo del polistrumentista Montecreesto (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 6 novembre, esce in digitale “Mofo” (Magma / Bollettino Edizioni Musicali), il nuovo singolo del cantautore e polistrumentista napoletano Montecreesto (https://magmamusic.fanlink.tv/Mofo). Il brano racconta la mascolinità tossica che pervade la società odierna, un retaggio culturale che porta molti uomini a reprimere le proprie emozioni, provocando un profondo smarrimento che ha, in taluni casi, epiloghi drammatici. Il cantautore denuncia, mescolando sapientemente italiano e dialetto napoletano, i comportamenti disfunzionali diffusi nell’universo maschile, una catena viziosa che combatte con il linguaggio universale della musica. Anteprima24.it - “Mofo”: il nuovo singolo del polistrumentista Montecreesto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 6 novembre, esce in digitale “” (Magma / Bollettino Edizioni Musicali), ildel cantautore enapoletano(https://magmamusic.fanlink.tv/). Il brano racconta la mascolinità tossica che pervade la società odierna, un retaggio culturale che porta molti uomini a reprimere le proprie emozioni, provocando un profondo smarrimento che ha, in taluni casi, epiloghi drammatici. Il cantautore denuncia, mescolando sapientemente italiano e dialetto napoletano, i comportamenti disfunzionali diffusi nell’universo maschile, una catena viziosa che combatte con il linguaggio universale della musica.

