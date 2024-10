Minori stranieri non accompagnati, la Regione bacchetta i tutori volontari (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Brescia, 30 ottobre 2024 – La parola diffida è risultata forse eccessiva, perché di fondo c’è la consapevolezza della buona fede. Ma visto che di mezzo ci sono Minori, il garante regionale per la tutela dei Minori e della fragilità Riccardo Bettiga ha usato il massimo rigore. Cosa è accaduto? Nei giorni scorsi i referenti provinciali dei tutori dei Minori stranieri non accompagnati (Msna) hanno ricevuto una comunicazione dal garante con la diffida, per tutti i tutori volontari, “dal procedere a segnalazioni e ‘prenotazioni’ finalizzate ad abbinamenti personalizzati tra tutori e Msna”. In sostanza, al garante sono arrivate diverse segnalazioni di tutori che chiedevano di poter essere abbinati a un particolare minore: l’ultimo caso un paio di settimane fa, con un referente provinciale che, in una mail, indicava nome, cognome, luogo di nascita del minore. Ilgiorno.it - Minori stranieri non accompagnati, la Regione bacchetta i tutori volontari Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Brescia, 30 ottobre 2024 – La parola diffida è risultata forse eccessiva, perché di fondo c’è la consapevolezza della buona fede. Ma visto che di mezzo ci sono, il garante regionale per la tutela deie della fragilità Riccardo Bettiga ha usato il massimo rigore. Cosa è accaduto? Nei giorni scorsi i referenti provinciali deideinon(Msna) hanno ricevuto una comunicazione dal garante con la diffida, per tutti i, “dal procedere a segnalazioni e ‘prenotazioni’ finalizzate ad abbinamenti personalizzati trae Msna”. In sostanza, al garante sono arrivate diverse segnalazioni diche chiedevano di poter essere abbinati a un particolare minore: l’ultimo caso un paio di settimane fa, con un referente provinciale che, in una mail, indicava nome, cognome, luogo di nascita del minore.

