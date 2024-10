Milan-Napoli 0-2: il tabellino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Milan-Napoli 0-2 Marcatori: 5` pt Lukaku (NAP), 43` pt Kvaratskhelia (Nap) Assist: 5` pt Anguissa (Nap) Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson (dal 17` Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)0-2 Marcatori: 5` pt Lukaku (NAP), 43` pt Kvaratskhelia (Nap) Assist: 5` pt Anguissa (Nap)(4-2-3-1): Maignan; Emerson (dal 17`

Nell'anticipo della decima giornata di Serie A il Napoli batte 2-0 il Milan a San Siro . Turno infrasettimanale amaro per gli uomini di Fonseca, dolcissimo invece per Conte e i suoi che espugnano il M ...

Canta Napoli e lo fa con i gemelli del gol anche nella scala del calcio. Comanda il Napoli e lo fa con l’autorevolezza delle squadre di Conte. La capolista digita il vecchio ...

Il Napoli inizia il suo tour di partite complicate con una convincente vittoria: a rispedire negli Inferi il Milan di Paulo Fonseca ci pensano i ...

Aurelio De Laurentiis torna a farsi sentire: il patron del Napoli fa capolino su Twitter al fischio finale di Milan-Napoli, gara vinta dai suoi ...